Сотрудников скорой в Саратове три года заставляли строить дачу руководству

Заместитель главврача Саратовской городской станции скорой медицинской помощи стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2015–2017 годах подозреваемый в рабочее время привлекал подчиненных к работам на собственной даче. К труду незаконно принуждались слесари, сантехники, водители и электрики.
Из сообщения СК: «По материалам, поступившим из регионального УФСБ России, в отношении заместителя главного врача… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Превышение должностных полномочий“».
Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
В прошлом году в похожей ситуации оказались сотрудники самарского отделения «Почты России». Начальник-«феодал» заставлял их строить ему особняк и даже покупать материалы за личные деньги.
Из сообщения СК: «По материалам, поступившим из регионального УФСБ России, в отношении заместителя главного врача… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Превышение должностных полномочий“».
Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
В прошлом году в похожей ситуации оказались сотрудники самарского отделения «Почты России». Начальник-«феодал» заставлял их строить ему особняк и даже покупать материалы за личные деньги.
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