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    Сотрудников скорой в Саратове три года заставляли строить дачу руководству

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    Сотрудников скорой в Саратове три года заставляли строить дачу руководству

    Сотрудников скорой в Саратове три года заставляли строить дачу руководству

    Заместитель главврача Саратовской городской станции скорой медицинской помощи стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

    По версии следствия, в 2015–2017 годах подозреваемый в рабочее время привлекал подчиненных к работам на собственной даче. К труду незаконно принуждались слесари, сантехники, водители и электрики.

    Из сообщения СК: «По материалам, поступившим из регионального УФСБ России, в отношении заместителя главного врача… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Превышение должностных полномочий“».

    Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

    смотретьСотрудники «Почты России» рассказали о рабском труде на даче у начальника-«феодала»
    Сотрудники «Почты России» рассказали о рабском труде на даче у начальника-«феодала»
    В прошлом году в похожей ситуации оказались сотрудники самарского отделения «Почты России». Начальник-«феодал» заставлял их строить ему особняк и даже покупать материалы за личные деньги.

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