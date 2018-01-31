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    Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда. Конституционный суд, назначения и отставки, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

    Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

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    Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

    Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

    Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

      Совет Федерации по представлению президента переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда.

      Эту должность Зорькин сможет занимать еще шесть лет. В феврале ему исполнится 75 лет, но возрастной ценз для главы этого судебного органа отменили.

      По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, сенаторы приняли «очень правильное решение».

      Валентина Матвиенко, председатель КС РФ: «Это абсолютный профессионал, абсолютно честный человек, очень достойный, независимый. Это человек, который обладает высочайшим авторитетом в профессиональном сообществе и в целом в России. Биография Валерия Дмитриевича безупречная».

      Конституционный суд был создан в России в 1991 году, и Зорькин стал первым его председателем. Однако в октябре 1993-го ему пришлось подать в отставку. После противостояния с Верховным Советом Борис Ельцин приостановил деятельность КС. Тем не менее Зорькин остался в составе суда и несколько лет работал там рядовым судьей. Должность председателя он вновь занял в 2003 году и с тех пор остается неизменным руководителем Конституционного суда.

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