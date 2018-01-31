Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

Совет Федерации по представлению президента переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда.

Эту должность Зорькин сможет занимать еще шесть лет. В феврале ему исполнится 75 лет, но возрастной ценз для главы этого судебного органа отменили.



По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, сенаторы приняли «очень правильное решение».



Валентина Матвиенко, председатель КС РФ: «Это абсолютный профессионал, абсолютно честный человек, очень достойный, независимый. Это человек, который обладает высочайшим авторитетом в профессиональном сообществе и в целом в России. Биография Валерия Дмитриевича безупречная».



Конституционный суд был создан в России в 1991 году, и Зорькин стал первым его председателем. Однако в октябре 1993-го ему пришлось подать в отставку. После противостояния с Верховным Советом Борис Ельцин приостановил деятельность КС. Тем не менее Зорькин остался в составе суда и несколько лет работал там рядовым судьей. Должность председателя он вновь занял в 2003 году и с тех пор остается неизменным руководителем Конституционного суда.