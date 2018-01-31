Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп третий год подряд будет находиться в числе кандидатов на присуждение Нобелевской премии мира.
О том, что глава Белого дома номинирован на престижную награду, сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль, передает ТАСС.
Хенрик Урдаль: «Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что выдвинул американец».
По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в прошлом году, — за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы», а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального «сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы».
Урдаль, как и его предшественник на посту главы института Кристиан Берг Харпвикен, собирает из разных источников информацию о том, кого именно каждый год выдвигают на Нобелевскую премию мира. Согласно сложившейся традиции, список номинантов не оглашается. Тем не менее каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования.
Ранее сообщалось, что российские правозащитники и журналисты, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и курдское ополчение «пешмерга» были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года.
Хенрик Урдаль: «Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что выдвинул американец».
По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в прошлом году, — за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы», а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального «сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы».
Урдаль, как и его предшественник на посту главы института Кристиан Берг Харпвикен, собирает из разных источников информацию о том, кого именно каждый год выдвигают на Нобелевскую премию мира. Согласно сложившейся традиции, список номинантов не оглашается. Тем не менее каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования.
Ранее сообщалось, что российские правозащитники и журналисты, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и курдское ополчение «пешмерга» были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года.
Комментарии