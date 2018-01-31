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    Эрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры. Telegram, Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры

    Эрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры

    1 комментарий
    • Фото: Эрмитаж
    Эрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры

    Эрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры

    Эрмитаж раздал шедевры живописи на стикеры
    • Фото: Эрмитаж

      • Telegram-канал Государственного Эрмитажа пополнился новыми картинками, благодаря которым можно изучать лучшие образцы мирового искусства.

      Полотна Эрмитажа разошлись на стикеры. Для пользователей мессенджера Telegram теперь доступны 24 изображения, которые отражают различные эмоции и действия.

      Как сообщили в музее, источником для одного из них послужил «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта. Изучая мимику своего лица, молодой художник учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры. А пользователи мессенджера благодаря его работе смогут выразить собеседнику удивление.

      Кроме того, теперь появилась возможность с эрмитажным шиком обсудить способы проведения досуга. Для этого в коллекции есть «Любительница абсента» Пикассо, а также герои картин Матисса «Музыка» и «Танец».

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