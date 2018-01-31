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    ДНР и ЛНР решили создать единое таможенное пространство

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    ДНР и ЛНР решили создать единое таможенное пространство

    ДНР и ЛНР решили создать единое таможенное пространство

    Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подписали протокол о намерении создать между ДНР и ЛНР единое таможенное пространство.

    Как сообщает «Донецкое агентство новостей», документ был подписан Александром Захарченко и Леонидом Пасечником сегодня. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожных перевозок.

    Александр Захарченко: «Эти документы — старт нового этапа развития отношений между республиками, благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим противникам: мы едины и неделимы».

    Пасечник со своей стороны отметил, что республикам нечего делить, поскольку у них один народ, одна земля и одна задача.

    Леонид Пасечник: «Подписанный протокол будет полезен для наших экономик и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий».

    Он добавил, что документ станет гарантом социальной стабильности провозглашенных республик.

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