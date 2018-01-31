Создатель мультфильма про кота Леопольда умер в Германии

Советский режиссер мультипликационных фильмов Анатолий Резников скончался на
78-м году жизни в Германии.
О смерти знаменитого мультипликационного режиссера сообщила журналистка Сусанна Альперина. По ее словам, создатель мультсериала про кота Леопольда скончался сегодня утром, передает РИА Новости.
Сусанна Альперина: «Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало».
Анатолий Резников родился в 1940 году в Белостоке. Окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В 1960-х он увлекся анимацией и начал осваивать азы мультипликации.
Известность Резников получил после выхода пародийного мультфильма «Раз ковбой, два ковбой». Но больше всего зрителям полюбился его мультсериал про доброго кота Леопольда. Сообщалось, что в 2015-м режиссер возобновил работу над ним.
Сусанна Альперина: «Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало».
Анатолий Резников родился в 1940 году в Белостоке. Окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В 1960-х он увлекся анимацией и начал осваивать азы мультипликации.
Известность Резников получил после выхода пародийного мультфильма «Раз ковбой, два ковбой». Но больше всего зрителям полюбился его мультсериал про доброго кота Леопольда. Сообщалось, что в 2015-м режиссер возобновил работу над ним.
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