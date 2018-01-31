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    Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке». Санкт-Петербург, аресты, взрывы, магазины, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке»

    Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке»

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    Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке»

    Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке»

    Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в теракте в петербургском «Перекрестке»

      Обвиняемый в совершении теракта в магазине «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко останется под арестом. Такое решение было принято сегодня в Городском суде после рассмотрения апелляции.

      От взрыва самодельной бомбы, заложенной в камеру хранения супермаркета 27 декабря, пострадали 18 человек. Произошедшее президент Путин назвал терактом, хотя изначально было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц.

      Тем не менее адвокат Лукьяненко считает арест избыточной мерой пресечения. По словам Елены Корниловой, у ее подзащитного были все основания для домашнего ареста.

      Как заявила адвокат, в настоящее время у нее нет возможности пообщаться с Дмитрием, так как он проходит судебно-психиатрическую экспертизу.

      Ранее объединенная пресс-служба городских судов отмечала, что Лукьяненко не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не имеет заболеваний, препятствующих заключению под стражу. Тем не менее сейчас специалистам предстоит установить степень вменяемости обвиняемого.

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