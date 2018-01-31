В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

В подмосковном корпоративном университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа». Она предназначена для участников заключительного этапа студенческой олимпиады.

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ «ВШЭ»: «Сама программа, в которой мы участвуем, — программа „Я — профессионал“. Это система социального лифта для студентов. Студент — всегда будущий профессионал».



Перед студентами выступают лидеры в области экономики и промышленности, эксперты, ведущие ученые. Среди тем — макроэкономические и технологические тренды, цифровая революция, искусственный интеллект.