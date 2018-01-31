Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа». образование, Сбербанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

    В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

    комментировать
    В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

    В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

    В университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа»

      В подмосковном корпоративном университете «Сбербанка» открылась «Зимняя экономическая школа». Она предназначена для участников заключительного этапа студенческой олимпиады.

      Ярослав Кузьминов, ректор НИУ «ВШЭ»: «Сама программа, в которой мы участвуем, — программа „Я — профессионал“. Это система социального лифта для студентов. Студент — всегда будущий профессионал».

      Перед студентами выступают лидеры в области экономики и промышленности, эксперты, ведущие ученые. Среди тем — макроэкономические и технологические тренды, цифровая революция, искусственный интеллект.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru