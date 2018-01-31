«Нас кормят гадостью»: глава ФАС подвел итоги проверки импортных товаров

Федеральная антимонопольная служба взялась за проверки импортных брендов алкоголя и продовольствия. Говорят, что результаты неутешительные.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о несоответствии качества продуктов и алкоголя одних и тех же производителей в России и за рубежом. Проверку проводят вместе с Роспотребнадзором.
Игорь Артемьев: «Мы стали делать простую вещь — это будет понятно всем. Мы стали закупать соответствующий товар, на котором написано, что в России продается бренд того же самого качества, делать хроматографию и с помощью других приборов выяснять состав. И выясняем, что нас кормят гадостью, что все это вранье во многих случаях».
Вторая больная тема, которой коснулся Артемьев, — это завышение цен на авиабилеты. Ранее авиакомпании говорили, что дело в автоматических алгоритмах ценообразования, которые меняют стоимость билета в зависимости от спроса.
Однако, по словам Артемьева, установлено: роботы, которые сошли с ума, тут ни при чем — в работу алгоритмов вмешиваются люди. Теперь ФАС будет мягко добиваться от перевозчиков изменения алгоритмов так, чтобы не допустить вмешательства.
Игорь Артемьев: «Мы стали делать простую вещь — это будет понятно всем. Мы стали закупать соответствующий товар, на котором написано, что в России продается бренд того же самого качества, делать хроматографию и с помощью других приборов выяснять состав. И выясняем, что нас кормят гадостью, что все это вранье во многих случаях».
Вторая больная тема, которой коснулся Артемьев, — это завышение цен на авиабилеты. Ранее авиакомпании говорили, что дело в автоматических алгоритмах ценообразования, которые меняют стоимость билета в зависимости от спроса.
Однако, по словам Артемьева, установлено: роботы, которые сошли с ума, тут ни при чем — в работу алгоритмов вмешиваются люди. Теперь ФАС будет мягко добиваться от перевозчиков изменения алгоритмов так, чтобы не допустить вмешательства.
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