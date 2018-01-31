Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

Сегодня у многих жителей Земли появился веский повод не смотреть под ноги. На нескольких континентах, в том числе в некоторых регионах России, можно было наблюдать сразу два редких астрономических явления — суперлуние и полное лунное затмение.
Спутник подошел к нашей планете на очень близкое расстояние — меньше чем 359 тысяч километров — и выглядит крупнее, чем обычно. При этом ночное светило окрасилось в красно-бурый цвет. Затем Луна и вовсе погрузилась в земную тень — ее не было видно больше часа.
Суперлуние уже увидели жители Красноярска. Правда, затмение в нашей стране частичное, то есть Луна попала в так называемую полутень. В столице пик этого явления уже прошел, но увидеть космическое шоу помешала плотная облачность.
Сайт НТВ вел прямую трансляцию уникального явления.
Суперлуние уже увидели жители Красноярска. Правда, затмение в нашей стране частичное, то есть Луна попала в так называемую полутень. В столице пик этого явления уже прошел, но увидеть космическое шоу помешала плотная облачность.
Сайт НТВ вел прямую трансляцию уникального явления.
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