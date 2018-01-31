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    Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение. Земля, Луна, НАСА, затмения, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

    Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

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    Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

    Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

    Жители Земли в один день увидели суперлуние и полное лунное затмение

      Сегодня у многих жителей Земли появился веский повод не смотреть под ноги. На нескольких континентах, в том числе в некоторых регионах России, можно было наблюдать сразу два редких астрономических явления — суперлуние и полное лунное затмение.

      Спутник подошел к нашей планете на очень близкое расстояние — меньше чем 359 тысяч километров — и выглядит крупнее, чем обычно. При этом ночное светило окрасилось в красно-бурый цвет. Затем Луна и вовсе погрузилась в земную тень — ее не было видно больше часа.

      Суперлуние уже увидели жители Красноярска. Правда, затмение в нашей стране частичное, то есть Луна попала в так называемую полутень. В столице пик этого явления уже прошел, но увидеть космическое шоу помешала плотная облачность.

      Сайт НТВ вел прямую трансляцию уникального явления.

      #суперлуние #затмение #Vladivostok

      Публикация от Евгений (@evgensazonov)











      Foto kiriman senior. #supermoon #superbluebloodmoon

      Публикация от Randi Pratama (@randiale_)














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