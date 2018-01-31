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    Открывший стрельбу у бизнес-центра в Москве ушел с места преступления. Москва, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткрывший стрельбу у бизнес-центра в Москве ушел с места преступления

    Открывший стрельбу у бизнес-центра в Москве ушел с места преступления

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    Открывший стрельбу у <nobr>бизнес-центра</nobr> в Москве ушел с места преступления

    Открывший стрельбу у бизнес-центра в Москве ушел с места преступления

    Открывший стрельбу у <nobr>бизнес-центра</nobr> в Москве ушел с места преступления
    • Фото: mreporter.ru

      • Мужчина, совершивший покушение на предпринимателя у станции метро «Павелецкая» в Москве, покинул место преступления пешком. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

      Источник: «Полиция разыскивает подозреваемого. Предположительно, он приехал на машине и после преступления оставил ее возле бизнес-центра, а с места ЧП скрылся пешком».

      По данным полиции, раненый предприниматель 1974 года рождения доставлен в больницу, передает РИА Новости. О его состоянии не сообщается.

      Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова факт стрельбы подтвердила. По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

      Ранее сообщалось, что у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба. По уточненным данным, злоумышленник открыл огонь у входа в бизнес-центр «Святогор-4» на Летниковской улице.

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