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    Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве. выставки и музеи, искусство, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

    Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

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    Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

    Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

    Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

      Захватывающие семейные драмы кроются за портретами, представленными в экспозиции «Жёны» в Музее русского импрессионизма. Выставка откроется уже 1 февраля. На ней представлены портреты самых известных вдохновительниц прошлых столетий. За каждым из них стоят интереснейшие истории непростых отношений великих русских художников с их музами и возлюбленными.

      Выставка повествует о том, как сплетаются друг с другом живопись и любовь. Писать жену удобно — всегда под рукой и не надо платить. Но не только жены становятся моделями, бывает и наоборот.

      Обе жены художника Игоря Грабаря изначально были его моделями. Он начинал писать их еще детьми. Но тогда дело не пошло. На выставке — 40 портретов, и за каждым своя семейная история. У Роберта Фалька было четыре жены — между собой они дружили и в шутку поговаривали создать гарем. Кустодиев всю жизнь провел с одной женщиной — последние 10 лет она ухаживала за ним парализованным.

      Все знают, как выглядит бессменная муза Пименова сзади — за рулем кабриолета на самой романтичной картине о Москве 30-х годов. На выставке есть ее изображение анфас. Заканчивается экспозиция скульптурой жены Сергея Коненкова Маргариты. О ней слагал стихи сраженный ее красотой Альберт Эйнштейн — они были знакомы лично.

      Подробности — в видеоматериале.

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