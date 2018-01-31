Посвященная музам великих художников выставка открывается в Москве

Захватывающие семейные драмы кроются за портретами, представленными в экспозиции «Жёны» в Музее русского импрессионизма. Выставка откроется уже 1 февраля. На ней представлены портреты самых известных вдохновительниц прошлых столетий. За каждым из них стоят интереснейшие истории непростых отношений великих русских художников с их музами и возлюбленными.

Выставка повествует о том, как сплетаются друг с другом живопись и любовь. Писать жену удобно — всегда под рукой и не надо платить. Но не только жены становятся моделями, бывает и наоборот.



Обе жены художника Игоря Грабаря изначально были его моделями. Он начинал писать их еще детьми. Но тогда дело не пошло. На выставке — 40 портретов, и за каждым своя семейная история. У Роберта Фалька было четыре жены — между собой они дружили и в шутку поговаривали создать гарем. Кустодиев всю жизнь провел с одной женщиной — последние 10 лет она ухаживала за ним парализованным.



Все знают, как выглядит бессменная муза Пименова сзади — за рулем кабриолета на самой романтичной картине о Москве 30-х годов. На выставке есть ее изображение анфас. Заканчивается экспозиция скульптурой жены Сергея Коненкова Маргариты. О ней слагал стихи сраженный ее красотой Альберт Эйнштейн — они были знакомы лично.



Подробности — в видеоматериале.