Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    У станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба

    комментировать
    • Фото: @s_astrov /instagram.com
    У станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба

    У станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба

    У станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба
  • Фото: @s_astrov /instagram.com

    • У бизнес-центра «Святогор» неподалеку от станции метро «Павелецкая» произошла стрельба. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «На место стрельбы на улицу Летниковскую выехала следственно-оперативная группа».

    По предварительным данным, есть пострадавшие. Детали произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

    В то же время «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что стрельба произошла внутри здания, а не рядом с ним.

    Источник: «По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь по посетителю бизнес-центра, а затем скрылись».

    Агентство отмечает, что в результате стрельбы пострадал один человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru