У станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба

У
бизнес-центра «Святогор» неподалеку от станции метро «Павелецкая» произошла стрельба. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «На место стрельбы на улицу Летниковскую выехала следственно-оперативная группа».
По предварительным данным, есть пострадавшие. Детали произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.
В то же время «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что стрельба произошла внутри здания, а не рядом с ним.
Источник: «По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь по посетителю бизнес-центра, а затем скрылись».
Агентство отмечает, что в результате стрельбы пострадал один человек.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Детали произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.
В то же время «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что стрельба произошла внутри здания, а не рядом с ним.
Источник: «По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь по посетителю бизнес-центра, а затем скрылись».
Агентство отмечает, что в результате стрельбы пострадал один человек.
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