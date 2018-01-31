В МИД РФ заявили о гибели сотен людей за 10 дней турецкой операции в Африне

Москва выразила обеспокоенность ситуацией на севере Сирии, где Турция проводит силовую операцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Мы продолжаем отслеживать развитие ситуации на севере Сирии, она вызывает серьезную озабоченность».
Захарова напомнила: турецкие власти заявляют, что начатая военная операция в Африне на севере Сирии отвечает международному праву и направлена на ликвидацию террористических группировок.
Мария Захарова: «По поступающей информации, за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сотен, среди них есть мирные граждане».
Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Накануне турецкий генштаб сообщил, что в результате операции было ликвидировано 649 террористов.
Захарова напомнила: турецкие власти заявляют, что начатая военная операция в Африне на севере Сирии отвечает международному праву и направлена на ликвидацию террористических группировок.
Мария Захарова: «По поступающей информации, за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сотен, среди них есть мирные граждане».
Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Накануне турецкий генштаб сообщил, что в результате операции было ликвидировано 649 террористов.
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