Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В МИД РФ заявили о гибели сотен людей за 10 дней турецкой операции в Африне

    комментировать

    В МИД РФ заявили о гибели сотен людей за 10 дней турецкой операции в Африне

    В МИД РФ заявили о гибели сотен людей за 10 дней турецкой операции в Африне

    Москва выразила обеспокоенность ситуацией на севере Сирии, где Турция проводит силовую операцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова: «Мы продолжаем отслеживать развитие ситуации на севере Сирии, она вызывает серьезную озабоченность».

    Захарова напомнила: турецкие власти заявляют, что начатая военная операция в Африне на севере Сирии отвечает международному праву и направлена на ликвидацию террористических группировок.

    Мария Захарова: «По поступающей информации, за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сотен, среди них есть мирные граждане».

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Накануне турецкий генштаб сообщил, что в результате операции было ликвидировано 649 террористов.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru