В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

Обстоятельства падения вертолета на жилой дом выясняют американские полицейские. На борту «Робинсона» находились четыре человека.

Строение, на которое рухнул вертолет, повреждено, в момент крушения там находились люди.



Сообщается о троих погибших. Также есть данные о том, что пострадали еще двое. Их уже доставили в больницу. Сейчас эксперты изучают место происшествия и пытаются понять, что стало причиной ЧП — отказ техники или ошибка пилота.



Эдвин Фернандес, очевидец: «Я увидел на земле одного из пострадавших. Думаю, что он еще двигался. Я спросил у него, в порядке ли он, и взял его за руку. Я не расслышал, что он ответил. Но я пытался привести его в чувство».



Известно также, что крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. Полицейские уже запросили у диспетчеров данные об экипаже и маршруте вертолета.