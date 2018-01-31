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    В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших. авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

    В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

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    В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

    В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

    В США вертолет упал на дом с людьми: трое погибших

      Обстоятельства падения вертолета на жилой дом выясняют американские полицейские. На борту «Робинсона» находились четыре человека.

      Строение, на которое рухнул вертолет, повреждено, в момент крушения там находились люди.

      Сообщается о троих погибших. Также есть данные о том, что пострадали еще двое. Их уже доставили в больницу. Сейчас эксперты изучают место происшествия и пытаются понять, что стало причиной ЧП — отказ техники или ошибка пилота.

      Эдвин Фернандес, очевидец: «Я увидел на земле одного из пострадавших. Думаю, что он еще двигался. Я спросил у него, в порядке ли он, и взял его за руку. Я не расслышал, что он ответил. Но я пытался привести его в чувство».

      Известно также, что крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. Полицейские уже запросили у диспетчеров данные об экипаже и маршруте вертолета.

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