Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом. больницы, Джигарханян Армен, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

      • Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из столичных больниц, сообщил источник в медицинских кругах.

      Как заявил источник ТАСС, «Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии». Он отметил, что сейчас артисту нужны покой и лечение.

      смотретьОспаривающая развод с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская пришла в суд без кольца
      Оспаривающая развод с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская пришла в суд без кольца
      По словам источника, «актера на скорой увезли после просмотра им телепередачи» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой сегодня вступил в законную силу.

      Из сообщения источника: «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация».

      В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера.

      Вячеслав Дьяченко, представитель театра: «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение».

      Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу имени Пирогова с подозрением на гипертонический криз 17 января. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Его выписали из больницы 23 января.

      Новости по теме

      Развод Армена Джигарханяна

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru