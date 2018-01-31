СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из столичных больниц, сообщил источник в медицинских кругах.
Как заявил источник ТАСС, «Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии». Он отметил, что сейчас артисту нужны покой и лечение.
По словам источника, «актера на скорой увезли после просмотра им телепередачи» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой сегодня вступил в законную силу.
Из сообщения источника: «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация».
В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера.
Вячеслав Дьяченко, представитель театра: «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение».
Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу имени Пирогова с подозрением на гипертонический криз 17 января. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Его выписали из больницы 23 января.
По словам источника, «актера на скорой увезли после просмотра им телепередачи» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой сегодня вступил в законную силу.
Из сообщения источника: «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация».
В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера.
Вячеслав Дьяченко, представитель театра: «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение».
Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу имени Пирогова с подозрением на гипертонический криз 17 января. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Его выписали из больницы 23 января.
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