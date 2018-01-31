Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

Направить на путь истинный водителя пригородного автобуса намерены следователи на Урале. В СК разбираются, почему шофер отказался везти единственного пассажира — школьника — до конечной остановки и в мороз высадил его на полпути.

Подростку с тяжелым рюкзаком и двумя пакетами продуктов пришлось идти пешком более четырех километров по неосвещенной проселочной дороге. Мальчик признался: ему было так страшно, что он не чувствовал холода.



Артур уже рассказал в прокуратуре, как в 20-градусный мороз шел домой пешком. Путь в несколько километров школьник преодолел только к вечеру. Водитель автобуса почему-то решил изменить привычный маршрут и высадил семиклассника в другом поселке.



Артур Качарин: «Он уже когда свернул, я растерялся и ничего не сказал. Он ничего не сказал или я не услышал, потому что я был на заднем сиденье».



Мальчик рассказал, что сильно замерз и ему было тяжело — Артур вез из магазина несколько литров воды. Уже к середине пути он почти не чувствовал рук, хотя был в перчатках.



Несколько дней мальчик пролежал с температурой. Все это время его мать пыталась связаться с руководством транспортной компании, чтобы выяснить, как получилось, что ее сына бросили одного в другой деревне. Но представители фирмы-перевозчика почему-то уверены, что шофер ни в чем не виноват. Он ведь просто на обед торопился, вот и срезал путь.



По словам директора, увольнять за это шофера не станут — таких кадров еще поискать. Впрочем, избежать ответственности за то, что оставил на морозе ребенка, у водителя вряд ли получится. При этом мужчина ни разу не позвонил, не поинтересовался здоровьем школьника и даже не извинился.



Подробности — в видеоматериале.