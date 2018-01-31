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    Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника. дети и подростки, общественный транспорт, Урал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

    Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

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    Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

    Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

    Спешивший на обед водитель автобуса высадил на мороз уральского школьника

      Направить на путь истинный водителя пригородного автобуса намерены следователи на Урале. В СК разбираются, почему шофер отказался везти единственного пассажира — школьника — до конечной остановки и в мороз высадил его на полпути.

      Подростку с тяжелым рюкзаком и двумя пакетами продуктов пришлось идти пешком более четырех километров по неосвещенной проселочной дороге. Мальчик признался: ему было так страшно, что он не чувствовал холода.

      Артур уже рассказал в прокуратуре, как в 20-градусный мороз шел домой пешком. Путь в несколько километров школьник преодолел только к вечеру. Водитель автобуса почему-то решил изменить привычный маршрут и высадил семиклассника в другом поселке.

      Артур Качарин: «Он уже когда свернул, я растерялся и ничего не сказал. Он ничего не сказал или я не услышал, потому что я был на заднем сиденье».

      Мальчик рассказал, что сильно замерз и ему было тяжело — Артур вез из магазина несколько литров воды. Уже к середине пути он почти не чувствовал рук, хотя был в перчатках.

      Несколько дней мальчик пролежал с температурой. Все это время его мать пыталась связаться с руководством транспортной компании, чтобы выяснить, как получилось, что ее сына бросили одного в другой деревне. Но представители фирмы-перевозчика почему-то уверены, что шофер ни в чем не виноват. Он ведь просто на обед торопился, вот и срезал путь.

      По словам директора, увольнять за это шофера не станут — таких кадров еще поискать. Впрочем, избежать ответственности за то, что оставил на морозе ребенка, у водителя вряд ли получится. При этом мужчина ни разу не позвонил, не поинтересовался здоровьем школьника и даже не извинился.

      Подробности — в видеоматериале.

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