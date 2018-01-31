Украинку и москвичку судят за куплю-продажу ребенка

Сегодня Гагаринский суд Москвы должен избрать меру пресечения участникам сделки купли-продажи новорожденного ребенка.

Накануне правоохранители задержали и продавца — мать мальчика, и покупателя — женщину, которая на протяжении двух лет воспитывала его.



Светлана Попова, которая, по версии сотрудников СК, приобрела новорожденного ребенка, сама является матерью троих взрослых детей. Они и заподозрили что-то неладное, увидев в соцсетях фото матери с новорожденным ребенком. Они написали заявление в полицию, попросив правоохранителей разобраться в ситуации.



В МВД возбудили уголовное дело и вскоре выяснили, что Светлана Попова купила ребенка у своей знакомой, гражданки Украины. Показания относительно цены на ребенка у женщин разнятся.



По некоторым данным, Светлана Попова подрабатывала водителем такси и в один из вечеров она подвозила Викторию Мацепул. Так и состоялось их знакомство. Мацепул рассказала, что беременна, но ребенок нежелательный. Попова как раз очень хотела ребенка и начала общаться с женщиной, а вскоре предложила ей сделку.



Подробности — в видеоматериале.