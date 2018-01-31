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    Украинку и москвичку судят за куплю-продажу ребенка. дети и подростки, Москва, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинку и москвичку судят за куплю-продажу ребенка

    Украинку и москвичку судят за куплю-продажу ребенка

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    Украинку и москвичку судят за <nobr>куплю-продажу</nobr> ребенка

    Украинку и москвичку судят за куплю-продажу ребенка

    Украинку и москвичку судят за <nobr>куплю-продажу</nobr> ребенка

      Сегодня Гагаринский суд Москвы должен избрать меру пресечения участникам сделки купли-продажи новорожденного ребенка.

      Накануне правоохранители задержали и продавца — мать мальчика, и покупателя — женщину, которая на протяжении двух лет воспитывала его.

      Светлана Попова, которая, по версии сотрудников СК, приобрела новорожденного ребенка, сама является матерью троих взрослых детей. Они и заподозрили что-то неладное, увидев в соцсетях фото матери с новорожденным ребенком. Они написали заявление в полицию, попросив правоохранителей разобраться в ситуации.

      В МВД возбудили уголовное дело и вскоре выяснили, что Светлана Попова купила ребенка у своей знакомой, гражданки Украины. Показания относительно цены на ребенка у женщин разнятся.

      По некоторым данным, Светлана Попова подрабатывала водителем такси и в один из вечеров она подвозила Викторию Мацепул. Так и состоялось их знакомство. Мацепул рассказала, что беременна, но ребенок нежелательный. Попова как раз очень хотела ребенка и начала общаться с женщиной, а вскоре предложила ей сделку.

      Подробности — в видеоматериале.

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