Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Пішов у вічнiсть Леонід Каденюк. Він став у славетний ряд українців, що прокладали людству дорогу до зірок. Кибальчич, Кондратюк, Корольов та інші.



Вічна пам’ять першому космонавту незалежної України… pic.twitter.com/yQIQagXlVs