Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Леонид Каденюк скоропостижно скончался на
68-м году жизни. У него случился сердечный приступ во время пробежки в парке.
Первый и единственный на сегодняшний день украинский космонавт, совершивший полет в космос, умер в возрасте 67 лет. В Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что, по предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Родные Каденюка рассказали, что приступ произошел во время утренней пробежки сегодня утром. Первого украинского космонавта доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь, сообщает «Интерфакс».
Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области в семье сельских учителей. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища он поступил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. После распада СССР Каденюк принял российское гражданство и вошел в отряд космонавтов России, но совершить полет ему тогда так и не удалось.
В результате в 1995-м он принял гражданство Украины и в тот же год был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA он отправился в космос на американском корабле Columbia в составе миссии STS-87. Его единственный полет состоялся в 1997-м и продолжался 15 суток. Во время этой миссии он занимался экспериментами с растениями.
На новость о кончине Леонида Каденюка отреагировали в руководстве Украины. Пётр Порошенко разместил пост в Twitter: «Вечная память первому украинскому космонавту».
А премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным Каденюка.
Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области в семье сельских учителей. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища он поступил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. После распада СССР Каденюк принял российское гражданство и вошел в отряд космонавтов России, но совершить полет ему тогда так и не удалось.
В результате в 1995-м он принял гражданство Украины и в тот же год был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA он отправился в космос на американском корабле Columbia в составе миссии STS-87. Его единственный полет состоялся в 1997-м и продолжался 15 суток. Во время этой миссии он занимался экспериментами с растениями.
На новость о кончине Леонида Каденюка отреагировали в руководстве Украины. Пётр Порошенко разместил пост в Twitter: «Вечная память первому украинскому космонавту».
Пішов у вічнiсть Леонід Каденюк. Він став у славетний ряд українців, що прокладали людству дорогу до зірок. Кибальчич, Кондратюк, Корольов та інші.— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 января 2018 г.
Вічна пам’ять першому космонавту незалежної України… pic.twitter.com/yQIQagXlVs
А премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным Каденюка.
Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близькимОпубликовано Volodymyr Groysman 31 января 2018 г.
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