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    Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

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    • Фото: nasa.gov
    Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

    Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

    Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк
  • Фото: nasa.gov

    • Леонид Каденюк скоропостижно скончался на 68-м году жизни. У него случился сердечный приступ во время пробежки в парке.

    Первый и единственный на сегодняшний день украинский космонавт, совершивший полет в космос, умер в возрасте 67 лет. В Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что, по предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Родные Каденюка рассказали, что приступ произошел во время утренней пробежки сегодня утром. Первого украинского космонавта доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь, сообщает «Интерфакс».

    Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области в семье сельских учителей. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища он поступил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. После распада СССР Каденюк принял российское гражданство и вошел в отряд космонавтов России, но совершить полет ему тогда так и не удалось.

    В результате в 1995-м он принял гражданство Украины и в тот же год был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA он отправился в космос на американском корабле Columbia в составе миссии STS-87. Его единственный полет состоялся в 1997-м и продолжался 15 суток. Во время этой миссии он занимался экспериментами с растениями.

    На новость о кончине Леонида Каденюка отреагировали в руководстве Украины. Пётр Порошенко разместил пост в Twitter: «Вечная память первому украинскому космонавту».




    А премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным Каденюка.

    Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким

    Опубликовано Volodymyr Groysman 31 января 2018 г.

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