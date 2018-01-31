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    Упрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео. дороги, животные, Магадан, пробки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУпрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео

    Упрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео

    1 комментарий
    Упрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео

    Упрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео

    Упрямый лось создал огромную пробку на трассе в Магадане: видео

      В Магадане лось встал на пути снегоуборочной техники, из-за чего на дороге образовался огромный затор.

      Как только ни пытались прогнать сохатого водители — сигналили, кричали, даже пугали ковшом бульдозера. Однако лось оказался не робкого десятка и стоял на своем, с любопытством рассматривая окружающих.

      В итоге встреча закончилась тем, что животному наскучило общество возмущенных людей и он гордо удалился в лес.

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