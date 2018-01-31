Нижегородский суд вынес приговор водителю, сбившему беременную на переходе

Суд в Нижнем Новгороде огласил приговор водителю, из-за которого Анастасия Корягина едва не потеряла ребенка. Будучи беременной, она вместе с матерью переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент из-за поворота выехала иномарка. К счастью, малыш не пострадал, а вот Анастасии провели ряд сложных операций, теперь она вынуждена передвигаться на костылях.

После череды операций Анастасии Корягиной пришлось заново учиться ходить. Опираясь на костыли, она пришла в зал суда, чтобы посмотреть в глаза тому, кто сбил ее на перекрестке. Со слов самой женщины, за целый год Максим Братухин даже не поинтересовался о ее самочувствии. Впрочем, сам он на процессе говорил совершенно о другом.



Врачам пришлось проделать ювелирную работу: они буквально собрали стопу Анастасии, которая в тот момент была на шестом месяце беременности. Но сейчас появились осложнения и требуется новое хирургическое вмешательство.



Опираясь на доводы сотрудников ГИБДД, судья признал Братухина виновным и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Также ему придется возместить Анастасии ущерб — 300 тысяч рублей. Женщина надеется, что этих денег хватит на новую операцию.



Подробности — в видеоматериале.





