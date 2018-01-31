Оспаривающая развод с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская пришла в суд без кольца

Снова свободен оказался
82-летний Армен Джигарханян. Сегодня Кунцевский суд Москвы поставил точку в третьем бракоразводном процессе народного артиста. Но сказать, что с молодой теперь уже бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской его ничего не связывает, нельзя. Их еще ждет суд — в декабре пианистке предъявили обвинение в нарушении тайны личной жизни. Она якобы распространяла в СМИ информацию о Джигарханяне без его согласия.
Когда Виталина Цымбалюк-Романовская вошла в зал заседаний, повисла едва ли не гробовая тишина. Все изучали ее черный наряд и по-театральному траурный вид. А на том самом пальце заметили отсутствие кольца. Виталина Цымбалюк-Романовская в суд обратилась как раз-таки, чтобы оспорить решение о расторжении брака с Арменом Джигарханяном. И участники процесса с замиранием ждали: вдруг их снова признают супругами? Но нет. С сегодняшнего дня пианистка и народный артист СССР официально больше не муж и жена.
Многие ждали, что и Армен Борисович придет на заседание. И больше всех на это надеялась сама Цымбалюк-Романовская. Она уже давно заявила, что сделает все возможное, чтобы теперь уже бывший супруг высказал ей все претензии лично, а не через телекамеры и адвокатов. Но сам народный артист к такой встрече явно не готов. Через своего представителя он сообщил, что сегодня останется дома.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «Ни о каком примирении речи не идет, я имею виду восстановление семейных отношений. Она столько говорит, что хочет его увидеть, но с 10 октября они ни разу не виделись. Завещание отменено, а Армену Борисовичу спокойно в статусе разведенного человека».
Джигарханян дал понять, что уже ничто не сможет заставить его помириться с экс-супругой. И война эта, похоже, только начинается. На следующих судебных заеданиях бывшие супруги начнут делить имущество: Виталина, как уверяют представители Армена Борисовича, уже продала две квартиры без его согласия.
Добавим, позже сегодня появилась информация о том, что Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом.
Многие ждали, что и Армен Борисович придет на заседание. И больше всех на это надеялась сама Цымбалюк-Романовская. Она уже давно заявила, что сделает все возможное, чтобы теперь уже бывший супруг высказал ей все претензии лично, а не через телекамеры и адвокатов. Но сам народный артист к такой встрече явно не готов. Через своего представителя он сообщил, что сегодня останется дома.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «Ни о каком примирении речи не идет, я имею виду восстановление семейных отношений. Она столько говорит, что хочет его увидеть, но с 10 октября они ни разу не виделись. Завещание отменено, а Армену Борисовичу спокойно в статусе разведенного человека».
Джигарханян дал понять, что уже ничто не сможет заставить его помириться с экс-супругой. И война эта, похоже, только начинается. На следующих судебных заеданиях бывшие супруги начнут делить имущество: Виталина, как уверяют представители Армена Борисовича, уже продала две квартиры без его согласия.
Добавим, позже сегодня появилась информация о том, что Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом.
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