«Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

«Стадион
Санкт-Петербург» и «Лужники», которые примут матчи чемпионата мира по футболу, прошли экологическую сертификацию. Это одно из требований FIFA.
Оценивают комплексы по таким показателям, как водосбережение, энергоэффективность, транспортная доступность, применение экологически безопасных материалов. Кроме того, оценивается доступность посещения стадиона для маломобильных групп населения.
«Лужники» признали соответствующими одному из самых популярных в мире стандартов так называемого зеленого строительства. Среди всех арен чемпионата стадион является единственным на данный момент прошедшим полный цикл сертификации по одному международному стандарту — от дизайна до построенного здания.
А «Санкт-Петербург» прошел сертификацию по российскому стандарту и получил уровень «золото». Арену оценили по 12 категориям. Среди них — наличие социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры, внутреннее и внешнее озеленение, эффективность эксплуатации здания. Стадион также доступен для инвалидов. Накануне представители FIFA и оргкомитета «Россия — 2018» в седьмой раз проверили готовность арены к мундиалю.
«Лужники» признали соответствующими одному из самых популярных в мире стандартов так называемого зеленого строительства. Среди всех арен чемпионата стадион является единственным на данный момент прошедшим полный цикл сертификации по одному международному стандарту — от дизайна до построенного здания.
А «Санкт-Петербург» прошел сертификацию по российскому стандарту и получил уровень «золото». Арену оценили по 12 категориям. Среди них — наличие социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры, внутреннее и внешнее озеленение, эффективность эксплуатации здания. Стадион также доступен для инвалидов. Накануне представители FIFA и оргкомитета «Россия — 2018» в седьмой раз проверили готовность арены к мундиалю.
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