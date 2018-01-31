Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    «Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA. спорт, стадионы, ФИФА, футбол, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

    «Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

    комментировать
    «Стадион <nobr>Санкт-Петербург»</nobr> и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

    «Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

    «Стадион <nobr>Санкт-Петербург»</nobr> и «Лужники» прошли экологическую сертификацию FIFA

      «Стадион Санкт-Петербург» и «Лужники», которые примут матчи чемпионата мира по футболу, прошли экологическую сертификацию. Это одно из требований FIFA.

      Оценивают комплексы по таким показателям, как водосбережение, энергоэффективность, транспортная доступность, применение экологически безопасных материалов. Кроме того, оценивается доступность посещения стадиона для маломобильных групп населения.

      «Лужники» признали соответствующими одному из самых популярных в мире стандартов так называемого зеленого строительства. Среди всех арен чемпионата стадион является единственным на данный момент прошедшим полный цикл сертификации по одному международному стандарту — от дизайна до построенного здания.

      А «Санкт-Петербург» прошел сертификацию по российскому стандарту и получил уровень «золото». Арену оценили по 12 категориям. Среди них — наличие социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры, внутреннее и внешнее озеленение, эффективность эксплуатации здания. Стадион также доступен для инвалидов. Накануне представители FIFA и оргкомитета «Россия — 2018» в седьмой раз проверили готовность арены к мундиалю.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru