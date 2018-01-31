Следователи допрашивают водителя перевернувшегося в Ростовской области автобуса

В Ростовской области выясняют обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса. Он перевернулся рано утром на трассе по пути из Саратова в
Ростов-на-Дону. В результате есть погибшие.
Авария произошла около 04:00 по московскому времени. Участок дороги, где произошла трагедия, имеет у водителей дурную славу. Аварии на крутом повороте трассы бывают довольно часто и, как правило, в темное время суток.
Первая версия ДТП была связана с гололедом. Вчера в этом районе шли дожди, а в ночь на среду начались заморозки. Однако дорожные службы уже предоставили данные системы ГЛОНАСС, установленной на спецтехнике: шоссе как раз накануне происшествия обрабатывали реагентами. Теперь основная версия — ошибка водителя автобуса.
Константин Розин, начальник отдела информации и общественных связей: «На 318-м км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса Саратов — Ростов. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет».
С водителем, который, кстати, не пострадал, общаются следователи, выясняя подробности аварии. Среди жертв ДТП оказался ребенок.
Известно, что за рулем находился мужчина, который не первый год работает в сфере пассажирских перевозок. К тому же в такие рейсы водители обычно выезжают вдвоем. Всего салоне в момент аварии находился 31 пассажир.
Людей, которым после ДТП медицинская помощь не понадобилась, к месту назначения доставили попутными машинами. Движение на трассе полностью восстановлено.
Первая версия ДТП была связана с гололедом. Вчера в этом районе шли дожди, а в ночь на среду начались заморозки. Однако дорожные службы уже предоставили данные системы ГЛОНАСС, установленной на спецтехнике: шоссе как раз накануне происшествия обрабатывали реагентами. Теперь основная версия — ошибка водителя автобуса.
Константин Розин, начальник отдела информации и общественных связей: «На 318-м км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса Саратов — Ростов. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет».
С водителем, который, кстати, не пострадал, общаются следователи, выясняя подробности аварии. Среди жертв ДТП оказался ребенок.
Известно, что за рулем находился мужчина, который не первый год работает в сфере пассажирских перевозок. К тому же в такие рейсы водители обычно выезжают вдвоем. Всего салоне в момент аварии находился 31 пассажир.
Людей, которым после ДТП медицинская помощь не понадобилась, к месту назначения доставили попутными машинами. Движение на трассе полностью восстановлено.
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