Путин и Эрдоган обсудили итоги конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии.
Президенты России и Турции выразили удовлетворение итогами прошедшего в Сочи конгресса сирийского национального диалога.
Пресс-служба Кремля: «Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».
Кроме того, главы государств обсудили вопросы дальнейшей координации усилий российской и турецкой сторон для устойчивого функционирования зон деэскалации в Сирии, а также взаимодействия в астанинском формате.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Пресс-служба Кремля: «Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».
Кроме того, главы государств обсудили вопросы дальнейшей координации усилий российской и турецкой сторон для устойчивого функционирования зон деэскалации в Сирии, а также взаимодействия в астанинском формате.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
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