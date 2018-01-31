Новый танк Т-90М примут на вооружение в ближайшие месяцы

Российская армия в ближайшие месяцы получит в свое распоряжение танк
Т-90М, улучшенную версию Т-90. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).
Из сообщения УВЗ: «В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона».
В настоящее время танк проходит испытания, передает ТАСС.
Т-90М отличается от базовой модели новым боевым башенным модулем, который оснащен современным комплексом вооружения и системой управления огнем, разработанной с применением новейших технологий. 125-миллиметровое орудие модифицированного танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов.
Кроме этого, машину оснастили «новой модульной динамической защитой». Она предназначена для отражения атак с использованием современного оружия и обладает более высокой ремонтопригодностью.
В настоящее время танк проходит испытания, передает ТАСС.
Т-90М отличается от базовой модели новым боевым башенным модулем, который оснащен современным комплексом вооружения и системой управления огнем, разработанной с применением новейших технологий. 125-миллиметровое орудие модифицированного танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов.
Кроме этого, машину оснастили «новой модульной динамической защитой». Она предназначена для отражения атак с использованием современного оружия и обладает более высокой ремонтопригодностью.
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