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    Новый танк Т-90М примут на вооружение в ближайшие месяцы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Герасимов
    Новый танк <nobr>Т-90М</nobr> примут на вооружение в ближайшие месяцы

    Новый танк Т-90М примут на вооружение в ближайшие месяцы

    Новый танк <nobr>Т-90М</nobr> примут на вооружение в ближайшие месяцы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Герасимов

    • Российская армия в ближайшие месяцы получит в свое распоряжение танк Т-90М, улучшенную версию Т-90. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

    Из сообщения УВЗ: «В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона».

    В настоящее время танк проходит испытания, передает ТАСС.

    Т-90М отличается от базовой модели новым боевым башенным модулем, который оснащен современным комплексом вооружения и системой управления огнем, разработанной с применением новейших технологий. 125-миллиметровое орудие модифицированного танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов.

    Кроме этого, машину оснастили «новой модульной динамической защитой». Она предназначена для отражения атак с использованием современного оружия и обладает более высокой ремонтопригодностью.

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