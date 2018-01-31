Автомобиль протащил несколько метров сбитую девочку в Подмосковье: видео

Девочка из подмосковного Воскресенска чудом выбралась из-под колес сбившего ее автомобиля.

Инцидент произошел 29 января и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель совершил наезд на ребенка, когда сдавал на автомобиле назад.



По всей видимости, водитель даже не заметил девочку, поскольку после произошедшего он сразу же уехал.



Мнения пользователей насчет инцидента разделились. Кто-то осудил за невнимательность девочку, «гуляющую как в парке». Кто-то же призвал найти и наказать «слепошарого водителя».