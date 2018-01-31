Сборной Белоруссии запретили появляться на Паралимпиаде с российским флагом

Паралимпийская сборная Белоруссии получила официальное предупреждение о недопустимости использования российского флага на Играх в Пхёнчхане.
Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель в интервью изданию «Прессбол» сообщил, что их делегации запрещено демонстрировать российский флаг даже в отеле за пределами Олимпийской деревни.
Олег Шепель, глава Паралимпийского комитета Белоруссии: «Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!»
Это предупреждение Шепель связал с поступком представителя министерства спорта и туризма Белоруссии Андрея Фомочкина, который пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, поддержав таким образом отстраненных от Игр россиян. За это Фомочкина выдворили с Игр.
Олег Шепель: «Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. WADA не называет ни имен, ни даже номера проб».
Впоследствии Фомочкин, которого в России назвали героем, рассказал, что белорусская команда понимала возможность применения к ней санкций после выноса флага РФ и была к этому готова.
В Пхёнчхане российские паралимпийцы выступят в составе от 30 до 35 человек и только под нейтральным флагом и без российского гимна.
Олег Шепель, глава Паралимпийского комитета Белоруссии: «Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!»
Это предупреждение Шепель связал с поступком представителя министерства спорта и туризма Белоруссии Андрея Фомочкина, который пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, поддержав таким образом отстраненных от Игр россиян. За это Фомочкина выдворили с Игр.
Олег Шепель: «Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. WADA не называет ни имен, ни даже номера проб».
Впоследствии Фомочкин, которого в России назвали героем, рассказал, что белорусская команда понимала возможность применения к ней санкций после выноса флага РФ и была к этому готова.
В Пхёнчхане российские паралимпийцы выступят в составе от 30 до 35 человек и только под нейтральным флагом и без российского гимна.
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