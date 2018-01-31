Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5

Один из пострадавших в аварии с автобусом в Ростовской области скончался в больнице.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что число жертв ДТП с автобусом возросло до пяти. Один из пострадавших скончался в медучреждении, передает «Интерфакс».
Ранее поступала информация, что в аварии пострадали 15 человек. 14 из них были доставлены в больницу Белокалитвенского района, еще один — в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского.
Рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Ростов-на-Дону, вылетел в кювет. Среди погибших — один ребенок. Всего в салоне находилось 33 человека. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который превысил скорость на скользкой дороге.
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает ТАСС. Ход расследования взяла на контроль прокуратура области.
Ранее поступала информация, что в аварии пострадали 15 человек. 14 из них были доставлены в больницу Белокалитвенского района, еще один — в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского.
Рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Ростов-на-Дону, вылетел в кювет. Среди погибших — один ребенок. Всего в салоне находилось 33 человека. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который превысил скорость на скользкой дороге.
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает ТАСС. Ход расследования взяла на контроль прокуратура области.
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