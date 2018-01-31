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    Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5. автобусы, ДТП, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5

    Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5

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    • Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
    Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5

    Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5

    Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 5
    • Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

      • Один из пострадавших в аварии с автобусом в Ростовской области скончался в больнице.

      В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что число жертв ДТП с автобусом возросло до пяти. Один из пострадавших скончался в медучреждении, передает «Интерфакс».

      Ранее поступала информация, что в аварии пострадали 15 человек. 14 из них были доставлены в больницу Белокалитвенского района, еще один — в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского.

      смотретьНазвана предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области
      Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области
      Рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Ростов-на-Дону, вылетел в кювет. Среди погибших — один ребенок. Всего в салоне находилось 33 человека. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который превысил скорость на скользкой дороге.

      Полиция возбудила уголовное дело после ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает ТАСС. Ход расследования взяла на контроль прокуратура области.

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