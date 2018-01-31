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    В России начались испытания уникального беспилотного вертолета

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    В России начались испытания уникального беспилотного вертолета

    В России начались испытания уникального беспилотного вертолета

    В России начались испытания уникального беспилотного вертолета
  • Фото: rostec.ru

    • Холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, начал испытания беспилотного вертолета соосной схемы.

    Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», область применения вертолета очень широка, он имеет перспективы как на военном, так и на гражданском рынках, передает ТАСС.

    В беспилотнике будет использована принципиально новая конструкция трансмиссии. Он сможет нести до 150 кг полезной нагрузки и развивать скорость до 150 км/ч.

    Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха»: «Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры».

    Максимальная продолжительность полета — четыре часа. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля «КамАЗ».

    К настоящему времени изготовлено два образца вертолета. Один из них сейчас находится в Саратове, где проводятся испытания пилотажно-навигационного комплекса, системы управления двигателем, радиоканала и других систем. Летные испытания планируется начать во второй половине этого года.

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