Объем выданных в России кредитов в 2017 году вырос более чем на треть

Сумма выданных в России кредитов выросла более чем на треть. Таковы результаты минувшего года.
Ситуация в экономике сейчас благоприятная. На подъеме в 2017 году оказались все виды кредитования. По данным Объединенного кредитного бюро, за прошлый год объем выданных ссуд вырос на 37%, при этом их количество увеличилось не так сильно — на 12%.
Активнее всего прибавлял сегмент кредитных карт. Причем, как отмечалось ранее, наибольшей популярностью пользуются те, у которых лимит превышает 100 тысяч рублей. Участники рынка, опрошенные газетой «Ведомости», объясняют высокий спрос на них улучшением платежеспособности клиентов.
В свою очередь на 40% выросла и сумма всех ипотечных займов. Здесь решающую роль сыграли рекордно низкие ставки — впервые они ушли ниже 10%. Как отмечают эксперты, автокредитование также вернулось на докризисный уровень. В целом же розничное кредитование поднимается благодаря стабилизации обстановки в российской экономике.
Активнее всего прибавлял сегмент кредитных карт. Причем, как отмечалось ранее, наибольшей популярностью пользуются те, у которых лимит превышает 100 тысяч рублей. Участники рынка, опрошенные газетой «Ведомости», объясняют высокий спрос на них улучшением платежеспособности клиентов.
В свою очередь на 40% выросла и сумма всех ипотечных займов. Здесь решающую роль сыграли рекордно низкие ставки — впервые они ушли ниже 10%. Как отмечают эксперты, автокредитование также вернулось на докризисный уровень. В целом же розничное кредитование поднимается благодаря стабилизации обстановки в российской экономике.
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