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    Бойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи. парламенты, скандалы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи

    Бойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи

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    Бойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи

    Бойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи

    Бойкот, гул и черный цвет: Трампу в конгрессе припомнили былые грехи

      Президент США Дональд Трамп в послании конгрессу рассказал об успехах своих реформ, призвал поддержать его новую миграционную политику и не сокращать оборонный бюджет. Деньги нужны, чтобы противостоять врагам Америки и достойно отвечать конкурентам, в том числе России.

      Очевидно, что в зале палаты представителей у Трампа все же пока больше сторонников, чем противников. Когда президент США вошел в зал, ему аплодировали стоя, и лишь несколько рядов, занятых демократами, так и остались сидеть.

      Часть женского коллектива конгресса оделась в черное. Цвет, выбранный голливудскими звездами как символ борьбы с сексуальными домогательствами, — откровенный выпад в адрес Трампа, которого тоже обвиняют в приставании к слабому полу. А больше десятка демократов вообще заранее объявили, что будут бойкотировать речь Трампа из-за его оскорбительных высказываний в адрес женщин и нелегальных иммигрантов.

      Самый непопулярный президент США с поддержкой в районе где-то 35%, Трамп тем не менее говорил о том, что за год его хозяйствования в Белом доме Америка не просто возвращает, а уже вернула себе былое величие.

      Дональд Трамп, президент США: «Это новый шанс для всей Америки. Еще не было лучшего времени, чтобы начать жить американской мечтой. Все, кто сейчас смотрит, вы и мы с вами — мы сможем достичь всего что угодно».

      Главной темой выступления стала иммиграционная реформа, которую предлагает Трамп. И именно это оказалось единственной причиной открытого недовольства в зале. Трамп хочет дать гражданство примерно двум миллионам нелегалов в Америке, но за это просит закрыть лотерею грин-карт и ужесточить въезд в страну родственникам иммигрантов.

      Дональд Трамп: «По нынешней системе один иммигрант может провезти в США десятки членов своей семьи. Мы хотим это ограничить».

      Судя по поднявшемуся в зале неодобрительному гулу, убедить конгресс ему пока не удалось.

      В качестве примеров успеха американский президент назвал победу над запрещенным в РФ «Исламским государством» в Ираке и Сирии. Трамп ее приписал себе. Президент США также сказал, что подписал указ о продлении срока работы тюрьмы в Гуантанамо, которую безуспешно пыталась закрыть администрация Барака Обамы.

      А чтобы продолжить побеждать на всех фронтах, глава Белого дома просит конгресс убрать ограничивающие оборонный бюджет поправки и полностью профинансировать запросы американской армии, в том числе модернизировать ядерный арсенал, чтобы предотвратить возможные атаки извне. Главной угрозой Трамп назвал Северную Корею.

      Дональд Трамп: «Ни один режим не угнетал своих людей так жестоко, как режим Северной Кореи. КНДР стремится заполучить ядерное оружие и вскоре сможет угрожать нашей стране. Мы ведем кампанию максимального давления, чтобы этого не произошло. Уступки ведут только к провокациям. Я не повторю ошибок прошлых президентов, которые привели нас к этой опасной ситуации».

      Вспомнил Трамп и про Иран, вновь подтвердив желание изменить договоренности по ядерной программе этой страны, и добавил, что Вашингтон продолжит санкционное давление на «ужасные коммунистические режимы» Кубы и Венесуэлы. Россию Трамп упомянул только один раз.

      Дональд Трамп: «Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В ответ на эту ужасную опасность мы знаем, что слабость — это кратчайший путь к конфликту. А непревзойденная сила — самое короткое средство для нашей настоящей и великой защиты. Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы».

      Накануне Белый дом отказался вводить новые санкции против России, и это очень широко обсуждалось в конгрессе. Трампа за это бездействие критикуют, а теперь, как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, отказ от даже упоминания о расследовании вмешательства России в американские выборы, которым фактически живет Вашингтон, наверняка еще больше разозлит политических противников президента США.

      Подробности — в видеоматериале.

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