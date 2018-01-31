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    Ленивого кота из британского МИД посадили на диету. Великобритания, животные, кошки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛенивого кота из британского МИД посадили на диету

    Ленивого кота из британского МИД посадили на диету

    1 комментарий
    Ленивого кота из британского МИД посадили на диету

    Ленивого кота из британского МИД посадили на диету

    Ленивого кота из британского МИД посадили на диету

      Сотрудники британского МИД получили необычное распоряжение — прекратить подкармливать любимца Форин Офиса, черно-белого кота Палмерстона.

      Дело не в том, что животное растолстело (этого как раз сотрудники МИД не заметили), а в том, что у него снизилась эффективность. Поговаривают, что кот стал хуже ловить мышей, которых в здании Форин Офиса в избытке.

      Ранее ведомство даже приводило статистику: так, к прошлому сентябрю, то есть за 16 месяцев службы, Палмерстон поймал 27 грызунов. Тогда его даже поставили в пример коту Ларри, который живет в соседней резиденции премьер-министра.

      Ларри как раз часто упрекают в лени и нежелании выполнять обязанности. Возможно, Палмерстон просто решил взять пример с менее трудолюбивого коллеги, с которым, впрочем, у него сложились не вполне дружеские отношения.

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