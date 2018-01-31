Ленивого кота из британского МИД посадили на диету

Сотрудники британского МИД получили необычное распоряжение — прекратить подкармливать любимца Форин Офиса, черно-белого кота Палмерстона.

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Дело не в том, что животное растолстело (этого как раз сотрудники МИД не заметили), а в том, что у него снизилась эффективность. Поговаривают, что кот стал хуже ловить мышей, которых в здании Форин Офиса в избытке.



Ранее ведомство даже приводило статистику: так, к прошлому сентябрю, то есть за 16 месяцев службы, Палмерстон поймал 27 грызунов. Тогда его даже поставили в пример коту Ларри, который живет в соседней резиденции премьер-министра.



Ларри как раз часто упрекают в лени и нежелании выполнять обязанности. Возможно, Палмерстон просто решил взять пример с менее трудолюбивого коллеги, с которым, впрочем, у него сложились не вполне дружеские отношения.