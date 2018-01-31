Встали в строй: российская армия получает новую военную технику

Сегодня в российских войсках единый день приемки военной продукции. Как сообщили в Минобороны, будут подведены итоги поступления новой техники в минувшем году и хода строительства объектов для ее размещения.

В числе новинок — модифицированные зенитные комплексы «Тор», которые теперь дежурят в Ростовской области, ракетные полки «Ярсов», вышедшие на боевое патрулирование под Новосибирском и сторожевой корабль «Адмирал Макаров», который готовится пополнить эскадру Черноморского флота.



Балтика. «Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356 — поднял Андреевский флаг. Позади государственные и ходовые испытания. Новый боевой корабль вошел в состав Военно-морского флота страны.



Григорий Бреев, командир фрегата «Адмирал Макаров»: «Корабль имеет прекрасные мореходные качества, вооружен, в том числе имеет ракетно-ударные вооружения».



«Адмирал Макаров» создан для оборонительных и ударных миссий. Артиллеристская установка, зенитно-ракетный комплекс, торпедные аппараты. Менее шумный, менее заметный. Этот фрегат был заложен на Прибалтийской верфи шесть лет назад. Его строили специально для Черноморского флота. Команда сейчас готовится к походу в Севастополь: прокладывает и изучает маршрут.



Полк модифицированных ЗРК заступает на боевое дежурство в Ростовской области. Цели у «Торов» — самолеты и вертолеты. Системы слежения распознают даже птиц. Но идеальны они против беспилотников. Одновременно ведет сразу четыре цели, в автоматическом режиме «Тор» сам контролирует воздушное пространство и атакует.



В Новосибирске — минус 37. Таких морозов «Ярс» не боится. Это уже стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными баллистическими ракетами, составляющая часть ядерного щита страны. «Ярс» мощнее «Тополя», ракеты, на основе которой и создан, и способен нести несколько ядерных блоков и преодолевать более 10 тысяч километров. А экипажи сопровождения могут нести боевое дежурство не менее 10 суток в автономном режиме. Для персонала там есть кухни и спальни.



Подробности — в видеоматериале.