Эксперты выясняют причину появления «кровавой реки» в Тюменской области

Причину покраснения льда в одном из мелиоративных каналов выясняют в Тюменской области, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

По данным ведомства, лед покраснел в канале, расположенном около деревни Молчаново, находящейся в Тюменском районе. На место выезжали специалисты.



Из сообщения Росприроднадзора: «В ходе обследования установлено два участка канала, имеющих ярко-красную окраску. Вблизи данных мест не зафиксировано никаких производственных объектов».



По данным ведомства, также были обследованы каналы, расположенные вблизи тепличного комплекса «Тюмень-Агро» в деревне Нариманова. Признаков загрязнения там не обнаружили.



Как уточняет управление, начато расследование. В среду в покрасневшем канале произведут отбор проб, чтобы выяснить, превышение концентрации каких веществ привело к изменению цвета льда.