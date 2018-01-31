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    Эксперты выясняют причину появления «кровавой реки» в Тюменской области

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    • Фото: @kuromojinoki / twitter.com
    Эксперты выясняют причину появления «кровавой реки» в Тюменской области

    Эксперты выясняют причину появления «кровавой реки» в Тюменской области

    Эксперты выясняют причину появления «кровавой реки» в Тюменской области
  • Фото: @kuromojinoki / twitter.com

    • Причину покраснения льда в одном из мелиоративных каналов выясняют в Тюменской области, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

    По данным ведомства, лед покраснел в канале, расположенном около деревни Молчаново, находящейся в Тюменском районе. На место выезжали специалисты.

    Из сообщения Росприроднадзора: «В ходе обследования установлено два участка канала, имеющих ярко-красную окраску. Вблизи данных мест не зафиксировано никаких производственных объектов».

    По данным ведомства, также были обследованы каналы, расположенные вблизи тепличного комплекса «Тюмень-Агро» в деревне Нариманова. Признаков загрязнения там не обнаружили.

    Как уточняет управление, начато расследование. В среду в покрасневшем канале произведут отбор проб, чтобы выяснить, превышение концентрации каких веществ привело к изменению цвета льда.

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