Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

Добро с кулаками — это о нем. Алексей Куприянов живет и работает в спальном районе небольшого российского городка. Купер, как его называют коллеги, лучше всех знает, что за невыразительным фасадом типовых зданий разыгрываются настоящие драмы, совершаются преступления и заключаются незаконные сделки. В прошлом талантливый оперативник, оставил свою карьеру, когда при исполнении погиб его напарник. Теперь он простой участковый, который день за днем борется с преступностью в родном районе.В новом сезоне Куперу придется столкнуться с незаконными операциями финансовой компании, которая недавно появилась в городе, раскрыв настоящие цели ее владельцев. Однако слежка за бизнесменами не освободит Куприянова от прямых обязанностей — он продолжает работу участкового и должен распутывать самые разные дела. Среди них — продажа запрещенных веществ подросткам, убийство студентки и любимицы всего университета, похищение бочки с квасом и многие другие преступления.: «Очень рад, что согласился участвовать в этом проекте. Меня сразу привлек сценарий: легкий, с юмором и собственным стилем. За время съемок мы почти сроднились с Купером, прошли вместе большой и интересный путь. Однажды, во время работы над первым сезоном, мне довелось проехать по Рублёвскому шоссе с мигалкой на обычной „Победе“. Тут стоит отметить, что движение там всегда довольно плотное. Было забавно наблюдать за реакцией водителей: смесь удивления и уважения к одному из лучших представителей советского автопрома. Это было приятно. Думаю, сериал и стал таким успешным благодаря особенной, может даже, патриотичной, атмосфере и простоте повествования».