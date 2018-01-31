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    Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля. НТВ, премьера, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

    Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

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    Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

    Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

    Премьера на НТВ: новый сезон сериала «Инспектор Купер» стартует 1 февраля

      1 февраля на телеканале НТВ состоится премьера нового сезона сериала про лучшего участкового страны — «Инспектор Купер. Невидимый враг». Главную роль в проекте исполнил Олег Чернов.

      Добро с кулаками — это о нем. Алексей Куприянов живет и работает в спальном районе небольшого российского городка. Купер, как его называют коллеги, лучше всех знает, что за невыразительным фасадом типовых зданий разыгрываются настоящие драмы, совершаются преступления и заключаются незаконные сделки. В прошлом талантливый оперативник, оставил свою карьеру, когда при исполнении погиб его напарник. Теперь он простой участковый, который день за днем борется с преступностью в родном районе.

      В новом сезоне Куперу придется столкнуться с незаконными операциями финансовой компании, которая недавно появилась в городе, раскрыв настоящие цели ее владельцев. Однако слежка за бизнесменами не освободит Куприянова от прямых обязанностей — он продолжает работу участкового и должен распутывать самые разные дела. Среди них — продажа запрещенных веществ подросткам, убийство студентки и любимицы всего университета, похищение бочки с квасом и многие другие преступления.

      Олег Чернов: «Очень рад, что согласился участвовать в этом проекте. Меня сразу привлек сценарий: легкий, с юмором и собственным стилем. За время съемок мы почти сроднились с Купером, прошли вместе большой и интересный путь. Однажды, во время работы над первым сезоном, мне довелось проехать по Рублёвскому шоссе с мигалкой на обычной „Победе“. Тут стоит отметить, что движение там всегда довольно плотное. Было забавно наблюдать за реакцией водителей: смесь удивления и уважения к одному из лучших представителей советского автопрома. Это было приятно. Думаю, сериал и стал таким успешным благодаря особенной, может даже, патриотичной, атмосфере и простоте повествования».

      Новый сезон сериала «Инспектор Купер. Невидимый враг» стартует на НТВ 1 февраля в 21:40.

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