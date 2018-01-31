Автобус в Москве врезался в бетонное ограждение: 12 пострадавших

Двенадцать человек получили травмы в результате наезда автобуса на бетонное ограждение на
северо-западе Москвы.
ДТП произошло около 4:30 на Ленинградском шоссе в районе дома №1. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки.
В результате аварии пострадали 12 человек. Все они госпитализированы.
Все пострадавшие — сотрудники «Мосгортранса», обслуживающие троллейбусные парки. Автобус вез их на работу.
В самом «Мосгортрансе» РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, «причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части».
Представители предприятия подчеркнули, что перед выездом водитель прошел обязательный медицинский осмотр, он имеет четырехлетний стаж и за время работы зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.
В результате аварии пострадали 12 человек. Все они госпитализированы.
Все пострадавшие — сотрудники «Мосгортранса», обслуживающие троллейбусные парки. Автобус вез их на работу.
В самом «Мосгортрансе» РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, «причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части».
Представители предприятия подчеркнули, что перед выездом водитель прошел обязательный медицинский осмотр, он имеет четырехлетний стаж и за время работы зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.
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