«Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик

Сбой в движении поездов произошел на
Таганско-Краснопресненской линии московского метро в утренний час пик 31 января.
В пресс-службе столичной подземки сообщили, что интервалы были увеличены в течение 20 минут по техническим причинам, и с 8:00 движение начало входить в график.
Однако пассажиры сообщение метрополитена категорически опровергают. По их словам, поезда на северо-западном участке ветки по направлению в центр стоят, а станция «Тушино» закрыта.
При этом, по словам пассажиров, сбой в движении поездов произошел и на юго-восточном участке ветки по направлению в центр.
Однако пассажиры сообщение метрополитена категорически опровергают. По их словам, поезда на северо-западном участке ветки по направлению в центр стоят, а станция «Тушино» закрыта.
Поэтому уже 35 минут стоим на перегоне между Щукинской и Спартаком? Время 8–10— Sergey Rudakov (@Ly4shii) January 31, 2018
Не 7:40, а 7:30 и в 8:10 никто никуда не едет— Maria Nikulashkina (@nikulashkina) January 31, 2018
На выходе с электричек сказали что тушино совсем не работает— Александр (@a_litv) January 31, 2018
Почти 30мин стоим, ничего не двигается— Дмитрий (@tdy1984) January 31, 2018
Не знаю как вы, но мы ещё стоим на перегоне без движения.— Tim Sotsky (@TSotsky) January 31, 2018
При этом, по словам пассажиров, сбой в движении поездов произошел и на юго-восточном участке ветки по направлению в центр.
На Таганке в сторону центра всех высадили— Stoltz (@oliajkz) January 31, 2018
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