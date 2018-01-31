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    «Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик

    1 комментарий
    • Фото: @gr_sily /twitter.com
    «Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик

    «Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик

    «Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик
  • Фото: @gr_sily /twitter.com

    • Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в утренний час пик 31 января.

    В пресс-службе столичной подземки сообщили, что интервалы были увеличены в течение 20 минут по техническим причинам, и с 8:00 движение начало входить в график.

    Однако пассажиры сообщение метрополитена категорически опровергают. По их словам, поезда на северо-западном участке ветки по направлению в центр стоят, а станция «Тушино» закрыта.












    При этом, по словам пассажиров, сбой в движении поездов произошел и на юго-восточном участке ветки по направлению в центр.

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