«Никто никуда не едет»: поезда на фиолетовой ветке метро встали в утренний час пик

Поэтому уже 35 минут стоим на перегоне между Щукинской и Спартаком? Время 8–10 — Sergey Rudakov (@Ly4shii) January 31, 2018

Не 7:40, а 7:30 и в 8:10 никто никуда не едет — Maria Nikulashkina (@nikulashkina) January 31, 2018

На выходе с электричек сказали что тушино совсем не работает — Александр (@a_litv) January 31, 2018

Почти 30мин стоим, ничего не двигается — Дмитрий (@tdy1984) January 31, 2018

Не знаю как вы, но мы ещё стоим на перегоне без движения. — Tim Sotsky (@TSotsky) January 31, 2018

На Таганке в сторону центра всех высадили — Stoltz (@oliajkz) January 31, 2018

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что интервалы были увеличены в течение 20 минут по техническим причинам, и с 8:00 движение начало входить в график.Однако пассажиры сообщение метрополитена категорически опровергают. По их словам, поезда на северо-западном участке ветки по направлению в центр стоят, а станция «Тушино» закрыта.При этом, по словам пассажиров, сбой в движении поездов произошел и на юго-восточном участке ветки по направлению в центр.