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    Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области. ДТП, Ростовская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области

    Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области

    2 комментария
    Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области

    Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области

    Названа предварительная версия ДТП с автобусом в Ростовской области

      В Ростовской области началась проверка по факту ДТП с рейсовым автобусом, который вылетел в кювет по пути из Саратова в Ростов-на-Дону. По последним данным, погибли 4 человека, 14 получили травмы.

      По предварительным данным, водитель 1968 года рождения превысил скорость на скользкой дороге и не справился с управлением, в результате чего автобус занесло, и он опрокинулся. По данным синоптиков, в Белокалитвенском районе, где произошло ДТП, в ночь на 31 января было около 1 градуса выше нуля, прошел небольшой дождь.

      Всего в автобусе находились 33 человека, 31 пассажир и двое водителей. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 14 получили травмы. Водители не пострадали.

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