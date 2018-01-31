Автобус перевернулся под Ростовом-на-Дону, есть погибшие

Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. Еще 13 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Ростовской области: «В 4:00 поступила информация, что в Белокалитвенском районе перевернулся рейсовый автобус марки King Long, ехавший по маршруту Саратов — Ростов. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один ребенок трех лет».



Уточняется, что за медицинской помощью обратились 13 человек. «Тяжелых» пострадавших среди них нет. Пассажиры, которым удалось избежать травм, уже отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.