ЦИК завершает прием подписей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах

Центризбирком заканчивает прием подписей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах. Подписные листы в комиссии ждут до 18 часов по московскому времени.

Самовыдвиженцы должны сдать не менее 300 тысяч подписей, представители непарламентских партий — 100 тысяч, кандидаты от представленных в Госдуме партий от сбора подписей освобождены.



После получения подписей, у Центризбиркома есть 10 дней для их проверки. Обычно эта процедура занимает 7 — 8 дней, после чего принимается решение о регистрации кандидата. Как сообщается, в процессе проверки подписей задействовано около 100 почерковедов. Их рабочие места оснащены самым современным оборудованием.



Согласно графику проведения выборов, не позднее сегодняшнего дня должны быть опубликованы списки участков для голосования с указанием их номеров, адресов и телефонов. Кроме того, с 31-го января до 12-го марта избиратели имеют право подать заявление, чтобы голосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Сделать это можно в территориальной комиссии, через МФЦ или Единый портал госуслуг.

