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    Трамп: США больше всех помогают нуждающимся во всем мире

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    Трамп: США больше всех помогают нуждающимся во всем мире

    Трамп: США больше всех помогают нуждающимся во всем мире

    Соединенные Штаты больше всех делают для помощи нуждающимся во всем мире. Такое заявление президент Дональд Трамп сделал, выступая с ежегодной речью «О положении страны» в Конгрессе.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы гордимся тем, что мы делаем больше, чем любая другая страна, чтобы помочь нуждающимся, борющимся и обездоленным во всем мире. Но как президент Соединенных Штатов моя самая главная преданность, мое величайшее сострадание и моя постоянная забота — это дети Америки, трудящиеся Америки, а также забытые общины Америки».

    По словам американского лидера, он хочет, чтобы «у бедных был шанс подняться».

    В то же время в США активно обсуждают составленный газетой The New York Times каталог людей, стран и движений, которых Дональд Трамп успел оскорбить в своем Twitter. В нем оказалось 426 имен и названий.

    Кроме того, совсем недавно отгремел скандал, связанный с нелестным высказыванием американского лидера в адрес ряда африканских стран и Гаити. Он заявил, что США не нужны мигранты из «вонючих дыр».

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