Следователи выясняют обстоятельства обрушения лесов в переходе у метро в Москве

Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства случившегося у станции метро «Улица 1905 года» в Москве. В подземном переходе обрушились строительные леса.
Под обломками оказались пять человек — трое москвичей и двое приезжих из Ярославля и Нижнего Новгорода. Всех их доставили в больницы. По словам медиков, у пострадавших ушибы и переломы.
Леса обрушились в вечерний час пик, когда люди возвращались с работы домой. Момент попал на уличные камеры видеонаблюдения. Подземный переход был закрыт на реконструкцию, но пешеходы пользовались им, несмотря на запрет.
Городские власти заявили, что брезентовая крыша и деревянные конструкции упали под тяжестью снега. Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование по факту случившегося.
Леса обрушились в вечерний час пик, когда люди возвращались с работы домой. Момент попал на уличные камеры видеонаблюдения. Подземный переход был закрыт на реконструкцию, но пешеходы пользовались им, несмотря на запрет.
Городские власти заявили, что брезентовая крыша и деревянные конструкции упали под тяжестью снега. Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование по факту случившегося.
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