СМИ: в США начали расследование в отношении Apple из-за медленной работы iPhone

Минюст ША и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят проверку в отношении компании Apple
из-за возможных нарушений, связанных с осознанным замедлением старых моделей iPhone.
О начале расследования в отношении компании сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации агентства, власти США подозревают, что Apple, исказив данные о производительности ряда старых моделей iPhone, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, организаторы проверки уверены, что своими действиям компания вполне могла также могла вводить в заблуждение инвесторов.
Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что таким образом компания заставляет поклонников «яблок» покупать новые модели. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России. Также накануне появилась информация, что близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн рублей за то, что их не различает новый iPhone X.
По информации агентства, власти США подозревают, что Apple, исказив данные о производительности ряда старых моделей iPhone, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, организаторы проверки уверены, что своими действиям компания вполне могла также могла вводить в заблуждение инвесторов.
Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что таким образом компания заставляет поклонников «яблок» покупать новые модели. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России. Также накануне появилась информация, что близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн рублей за то, что их не различает новый iPhone X.
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