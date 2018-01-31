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    СМИ: в США начали расследование в отношении Apple из-за медленной работы iPhone

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    СМИ: в США начали расследование в отношении Apple из-за медленной работы iPhone

    СМИ: в США начали расследование в отношении Apple <nobr>из-за</nobr> медленной работы iPhone

    Минюст ША и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят проверку в отношении компании Apple из-за возможных нарушений, связанных с осознанным замедлением старых моделей iPhone.

    О начале расследования в отношении компании сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    смотретьApple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone
    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone
    По информации агентства, власти США подозревают, что Apple, исказив данные о производительности ряда старых моделей iPhone, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, организаторы проверки уверены, что своими действиям компания вполне могла также могла вводить в заблуждение инвесторов.

    Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что
    смотретьБлизнецы потребовали от Apple 20 млн рублей за не различающий их iPhone X
    Близнецы потребовали от Apple 20 млн рублей за не различающий их iPhone X
    таким образом компания заставляет поклонников «яблок» покупать новые модели. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России. Также накануне появилась информация, что близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн рублей за то, что их не различает новый iPhone X.

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