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    Трамп отменил указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

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    Трамп отменил указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

    Трамп отменил указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

    Президент Соединенный Штатов Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об это говорится в сообщении американской администрации для прессы.

    В сообщении отмечается, что «президент подписал указ», отменяющий «постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо», передает ТАСС.

    Напомним, указ о закрытии спецтюрьмы в заливе Гуантанамо Барак Обама, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, подписал в январе 2009 года. Но этому изначально противится Конгресс США.

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