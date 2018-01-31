Трамп отменил указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Президент Соединенный Штатов Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об это говорится в сообщении американской администрации для прессы.
В сообщении отмечается, что «президент подписал указ», отменяющий «постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо», передает ТАСС.
Напомним, указ о закрытии спецтюрьмы в заливе Гуантанамо Барак Обама, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, подписал в январе 2009 года. Но этому изначально противится Конгресс США.
Напомним, указ о закрытии спецтюрьмы в заливе Гуантанамо Барак Обама, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, подписал в январе 2009 года. Но этому изначально противится Конгресс США.
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