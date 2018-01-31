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    НА Украине целый город отключили от газоснабжения за долги

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    НА Украине целый город отключили от газоснабжения за долги

    НА Украине целый город отключили от газоснабжения за долги

    Украинский город Славутич в Киевской области был отключен от газоснабжения из-за задолженности. Об этом говорится на сайте ПАО «Киевоблгаз».

    В компании пояснили, что «Нафтогаз Украины» не выделил городу необходимые объемы природного газа на январь из-за накопившихся долгов.

    Из заявления ПАО «Киевоблгаз»: «Учитывая такие обстоятельства, ПАО „Киевоблгаз“ вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей города Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство».

    Город Славутич построили в 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В нем проживают около 25 тысяч человек. Более половины из них — бывшие сотрудники атомной станции и их родственники.

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