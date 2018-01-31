Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Ракетный эсминец ВМС Великобритании вошел в Чёрное море

    2 комментария
    • Фото: wikimedia.org
    Ракетный эсминец ВМС Великобритании вошел в Чёрное море

    Ракетный эсминец ВМС Великобритании вошел в Чёрное море

    Ракетный эсминец ВМС Великобритании вошел в Чёрное море
  • Фото: wikimedia.org

    • Британский ракетный эсминец Duncan вошел в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.

    Корабль ВМС Великобритании сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.


    В начале января в Чёрное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Он провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Он покинул акваторию только 13 января. А в июле 2017 года этот же эсминец, вместе с американским ракетным крейсером Hue City, участвовал в американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.

    Корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru