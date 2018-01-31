Ракетный эсминец ВМС Великобритании вошел в Чёрное море

Британский ракетный эсминец Duncan вошел в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщило Объединенное
военно-морское командование НАТО.
Корабль ВМС Великобритании сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.
В начале января в Чёрное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Он провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Он покинул акваторию только 13 января. А в июле 2017 года этот же эсминец, вместе с американским ракетным крейсером Hue City, участвовал в американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.
Корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 30 января 2018 г.
В начале января в Чёрное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Он провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Он покинул акваторию только 13 января. А в июле 2017 года этот же эсминец, вместе с американским ракетным крейсером Hue City, участвовал в американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.
Корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.
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