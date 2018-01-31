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    Отправившего гавайцам сообщение о ложной ракетной угрозе уволили

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    Отправившего гавайцам сообщение о ложной ракетной угрозе уволили

    Отправившего гавайцам сообщение о ложной ракетной угрозе уволили

    Сотрудника, отправившего ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволили. Об этом сообщили на пресс-конференции власти штата.

    Глава управления Гавайев по чрезвычайным происшествиям Верн Мияги заявил, что сам он тоже уходит в отставку. Он также добавил, что допустивший ошибку сотрудник «чувствует себя ужасно» из-за случившегося, передает РИА Новости.

    Отметим, что первоначально власти говорили, что сотрудник гавайской службы чрезвычайных ситуаций всего лишь случайно нажал не на ту кнопку. Однако Федеральная комиссия по коммуникациям опровергла эту версию. По их данным, оператор был уверен, что угроза реальна: он услышал предупреждение, которое заканчивалось словами: «Это не учения!», и отправил предупреждение. Но он не слышал начала сообщения, где трижды говорилось: «Учения». Ситуацию усугубило то, что власти штата оказались неспособны быстро его дезавуировать.

    смотретьПолчаса паники и страха: кто стоит за ложной ракетной тревогой на Гавайях
    Полчаса паники и страха: кто стоит за ложной ракетной тревогой на Гавайях
    Жители американских Гавайев пережили несколько тревожных минут, когда получили СМС о том, что к штату приближается баллистическая ракета. Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной.

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