Миф или страшное оружие: чем оказалась первая украинская крылатая ракета

Новость о первом с советских времен запуске собственной крылатой ракеты, о котором сегодня с гордостью сообщила на весь мир Украина, заставила многих экспертов усмехнуться. Тем более, что в комментариях киевских чиновников наблюдаются явные противоречия. Одни говорят, что новую ракету сделали и запустили, а экс-министр обороны Гриценко вдруг заявляет: в украинской армии нет современной военной техники. И даже предлагает брать ее в лизинг у американцев. Так что запустили украинцы?

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Первый старт украинской крылатой ракеты прошел успешно. Секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов осмотрел место старта, остался доволен. Событие важное и нужное для страны, ведь на вооружении ВСУ ни одной крылатой ракеты не было и нет.



Задачу разработать крылатую ракету президент Пётр Порошенко поставил в октябре 2016 года. И вот, меньше чем через полтора года, — первый старт. Скорость создания нового вооружения феноменальная. Если бы не одно «но»: конструкция новинки основана на советской противокорабельной ракете Х-35, первый запуск которой произведен еще в 1985 году.



Искандер Хисамов, украинский политолог: «Это не новая ракета, это хорошо забытая старая советская ракета, которые производились в советской Украине. Конечно, какие-то заделы у них остались. Что касается принципиального нового вооружения, — Украина утратила способность его сочинять».



Несмотря на то, что Киев регулярно демонстрирует новинки вооружений, большинство из них — доработанные или переделанные модели еще советской техники. То же конструкторское бюро «Луч», которое разработало запущенную ракету, в прошлом году представило ракетный комплекс «Ольха»: по сути — снаряды от советской системы залпового огня «Смерч» с усовершенствованным наведением.



И это далеко не единственный пример. Танк «Булат» — модернизированный Т-64. Танк «Оплот» — доработанный Т-80. А боевая машина пехоты «Шквал» — это просто «БМП-1» с новым боевым модулем. Однако, как признают украинские военные экспрерты, до поставок больших партий серийных образцов на Украине еще далеко.



Сергей Згурец, директор украинской информационно-консалтинговой компании: «Период 2017 года является наиболее сложным с точки зрения перевооружения украинской армии: с одной стороны, запасы, которые мы использовали для восполнения потерь и комплектования новых бригад, фактически ограничены и исчерпаны, ремонтная база для восстановления советской техники также исчерпана, а массовое производство новых образцов вооружения только налаживается».



И тогда важным посланием становится сам факт испытания прототипа нового — для Украины — вооружения. Причем послание не столько вовне, сколько для внутреннего применения. Ведь в последние дни разгорелся скандал о том, что военный налог, который был введен после начала так называемой антитеррористической операции, непонятно куда девается. И старт новой ракеты тут оказался как нельзя кстати.



