Олимпийские чемпионы попросили президента МОК допустить фигуриста Букина до Игр

22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию, тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подписались под письмом в поддержку российского фигуриста Ивана Букина, которого не пригласили Игры в южнокорейский Пхёнчхан.
Букина поддержали не только российские спортсмены. Свои подписи под письмом на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поставили также украинец Виктор Петренко, американец Скотт Хэмилтон и француз Гвендаль Пейзера.
Из текста письма: «Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года».
Авторы письма отметили, что ситуация с Букиным наносит ущерб репутации МОК, передает ТАСС.
Из текста письма: «Мы обеспокоены тем, что возникшая ситуация наносит непоправимый ущерб не только репутации Международного олимпийского комитета, но и всему олимпийскому движению, частью которого мы также являемся. Мы убеждены, что последствием принятого Вами решения станет то, что молодые спортсмены по всему миру потеряют не только веру в непредвзятость и честность олимпизма, но, самое главное, потеряют цель и стремление к совершенствованию своего спортивного мастерства, чтобы когда-нибудь взойти на олимпийский пьедестал».
Ранее открытое письмо Томасу Баху и членам МОК направил сам фигурист.
Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы.
Из текста письма: «Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года».
Авторы письма отметили, что ситуация с Букиным наносит ущерб репутации МОК, передает ТАСС.
Из текста письма: «Мы обеспокоены тем, что возникшая ситуация наносит непоправимый ущерб не только репутации Международного олимпийского комитета, но и всему олимпийскому движению, частью которого мы также являемся. Мы убеждены, что последствием принятого Вами решения станет то, что молодые спортсмены по всему миру потеряют не только веру в непредвзятость и честность олимпизма, но, самое главное, потеряют цель и стремление к совершенствованию своего спортивного мастерства, чтобы когда-нибудь взойти на олимпийский пьедестал».
Ранее открытое письмо Томасу Баху и членам МОК направил сам фигурист.
Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы.
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