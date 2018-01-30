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    Олимпийские чемпионы попросили президента МОК допустить фигуриста Букина до Игр

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Олимпийские чемпионы попросили президента МОК допустить фигуриста Букина до Игр

    Олимпийские чемпионы попросили президента МОК допустить фигуриста Букина до Игр

    Олимпийские чемпионы попросили президента МОК допустить фигуриста Букина до Игр
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • 22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию, тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подписались под письмом в поддержку российского фигуриста Ивана Букина, которого не пригласили Игры в южнокорейский Пхёнчхан.

    Букина поддержали не только российские спортсмены. Свои подписи под письмом на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поставили также украинец Виктор Петренко, американец Скотт Хэмилтон и француз Гвендаль Пейзера.

    Из текста письма: «Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года».

    Авторы письма отметили, что ситуация с Букиным наносит ущерб репутации МОК, передает ТАСС.

    Из текста письма: «Мы обеспокоены тем, что возникшая ситуация наносит непоправимый ущерб не только репутации Международного олимпийского комитета, но и всему олимпийскому движению, частью которого мы также являемся. Мы убеждены, что последствием принятого Вами решения станет то, что молодые спортсмены по всему миру потеряют не только веру в непредвзятость и честность олимпизма, но, самое главное, потеряют цель и стремление к совершенствованию своего спортивного мастерства, чтобы когда-нибудь взойти на олимпийский пьедестал».

    Ранее открытое письмо Томасу Баху и членам МОК направил сам фигурист.

    Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы.

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